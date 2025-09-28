Edu Galán, sobre el caso de Begoña Gómez: "Una instrucción así va en contra de los derechos del acusado"

El proceso judicial contra Begoña Gómez continúa generando debate. En La Roca, el escritor y colaborador Edu Galán criticó la instrucción del juez Peinado y aseguró que está vulnerando los derechos de la investigada.

En este vídeo de La Roca, el escritor y colaborador Edu Galán opina sobre el proceso judicial al que está sometida la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde abril de 2024 por parte del juez Peinado.

"Creo que una instrucción así va en contra de los derechos del acusado, que parece que tiene que probar su inocencia y es al revés. Sabemos perfectamente cómo funcionan los jueces y cómo está siendo esta instrucción que, en mi opinión, destroza los derechos de Begoña Gómez y destroza durante un tiempo larguísimo su vida", señala Galán.

Cabe recordar que la mujer de Pedro Sánchez estaba citada el pasado sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Peinado debía notificarle su intención de proponer juzgarla a través de un jurado popular por un presunto delito de malversación.

