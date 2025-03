Sara Ramos, tajante ante la absolución de Alves: "Qué duro decir que lo que pasó en ese baño lo defina el baile previo"

La periodista Sara Ramos ha lamentado lo "complicado" que "es tener que decirle ahora a una mujer (...) que tiene que denunciar" una agresión sexual como la de Dani Alves "que lo que hace antes de que ocurra la agresión va a ser medido tan al dedillo". Por ejemplo, "si estabas cómoda, si no estabas si bailabas, si te tomabas una copa". Algo que asegura "en algún momento habría que cambiarlo o tomárselo de otra manera".

En ese sentido, ha argumentado que "vale que tú puedas decir que estas incómoda y que te vean 20 minutos antes bailando, pero es que en esos 20 minutos yo puedo estar incómoda, dejar de estarlo, me puedo querer ir al baño con ese tipo, puedo no querer ir al baño con ese tipo". Entonces, critica que "lo que pasó dentro de ese baño lo vaya a definir el baile que yo me eche previamente es una cosa muy dura".

Eso sí, Ramos admite comprender que "los delitos que ocurren en la intimidad más absoluta son difíciles porque tienen dos versiones", pero también considera muy "complicado para una víctima decirle que todo lo que hizo antes va a pasar por cuatro tipos que van a medir si estaba bien o no estaba bien". Todo a raíz de la polémica absolución al exfutbolista por violación conocida este viernes.