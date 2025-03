Alfonso Pérez Medina, sobre el caso de Dani Alves: "Es muy complicado, no hay soluciones intermedias"

El periodista indica que en ambas sentencias el relato de la víctima sobre lo que pasó en el baño no ha habido cambios ni incongruencias pero sí con otra serie de pruebas que tendrían que corroborar esa versión.

Tras la absolución de Dani Alves por agresión sexual, el mundo de la política no ha dudado en comentar esa resolución. Ana Redondo, por ejemplo, ha afirmado que "no se puede estar constantemente cuestionando la voz de las mujeres y la veracidad de lo que expresan en juicio". María Jesús Montero, por su parte, ha mandado un mensaje de ánimo a todas las mujeres víctimas de maltrato y abuso, físico o psicológico, pero ha reconocido que debe ser "cauta y prudente" debido a que no había leído la sentencia.

Y algo similar ha respondido Yolanda Díaz al ser preguntada por esta cuestión en 'El Rojo Vivo'. La ministra de Trabajo ha mandado también un mensaje de solidaridad hacia la víctima pero, además, ha reconocido estar preocupada ya que, como ha afirmado, "la justicia debe caminar de la mano de las mujeres".

Alfonso Pérez Medina, preguntado por la resolución, afirma que, "es un caso muy complicado en el que no hay soluciones intermedias". "O te crees la versión de la víctima o no te la crees", añade. En ambas sentencias se ha indicado que, lo que ha relatado la víctima de lo que pasó en el interior del baño "siempre ha sido lo mismo". "Sí con otra serie de pruebas que tendrían que corroborar esa versión", afirma. "No descartaría que el Tribunal Supremo revocara esta sentencia del TSJC", concluye.