Gema Peñalosa analiza la absolución de Dani Alves: "Hay una pregunta clave; violó o no violó a esa mujer"

La periodista Gema Peñalosa ha analizado este domingo en La Roca los criterios de los que se ha servido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para absolver a Dani Alves. En ese sentido, plantea que "hay que hacerse una pregunta clave": "Dani Alves violó o no violó a esa mujer".

A renglón seguido ha explicado que "la Audiencia de Barcelona lo que dice es que no tiene elementos suficientes que acrediten que eso sucedió, no que el hecho no pasará, es decir, ellos no dan por válido el testimonio de Alves sino que no pueden acreditar que hubiera una agresión sexual". Entonces, "el testimonio de la víctima es importante porque es el que ha mantenido siempre".

Sin embargo, es "otra cosa es lo que hizo el tribunal sentenciador con ese testimonio de la víctima porque no fue a los elementos objetivos que hicieron valer la presunción de inocencia de Dani Alves" comprometiendo así "la fiabilidad del testimonio", lo cual "desacredita su versión de lo que pudo pasar". De esta manera, ha añadido que en un primer momento la denunciante dijo "que estaba incómoda", pero hay unas imágenes en las que se ve que "está halando de manera distendida" con el exfutbolista".

Así las cosas, la periodista ha explicado que "lo que no entra el tribunal de apelación es lo que pasara dentro del baño" hasta donde "fue voluntariamente a ese baño" donde "ella tenía derecho a decir 'no quiero seguir'". Eso sí, ella también aseguró que "no había tenido sexo oral con Dani Alves, sin embargo, dentro de su boca se encontró ADN de Dani Alves y Alves había reconocido que sí que había sido así".

Todo esto "son fallas y grietas con las que el tribunal no puede colgarle a Dani Alves un delito tan severo como es de violación". Por ello, Peñalosa considera que "nos tenemos que felicitar como Estado de Derecho" ya que en él debe "estar toda la prueba medida para que a una persona le impute violación". Eso sí, "otra cosa" es lo que la periodista piensa "que pudo suceder ahí dentro".