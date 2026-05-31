Pilar Vidal, tras las críticas a Amaia Montero por sus conciertos en Madrid: "A muchos se les olvidan sus problemas de salud mental"

La periodista ha señalado que la artista "está desentrenada porque lleva más de 16 años sin subirse a un escenario" y, además, "ella misma ha reconocido que ha tocado fondo y que ha tenido muchos problemas de salud mental".

Pilar Vidal ha reaccionado en La Roca a las críticas que ha recibido Amaia Montero por sus conciertos de vuelta con La Oreja de Van Gogh. "Se supone que si tú vas a un concierto es porque te gusta el artista. Es verdad que ella no solamente está desentrenada porque lleva más de 16 años sin subirse a un escenario, sino además ella misma ha reconocido que ha tocado fondo y que ha tenido muchos problemas con la salud mental, que es lo que yo creo que a mucha gente se le ha olvidado", ha expresado la periodista.

En este sentido, Vidal ha señalado que gente que antes decía que había que "apoyarla ahora es la que la critica". "Oiga, que eso es una enfermedad que va a persistir", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "otra cosa es que ella esté mejor y ya le permita ir haciendo su vida".

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