La Roca recupera el mítico adiós de 'radio patio' en 'Aquí no hay quien viva' tras la muerte de Gemma Cuervo: "Gracias por sintonizar con nosotros"

Nuria Roca ha asegurado que tenía "los pelos de punta" al volver a ver esta gran escena, protagonizada por Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, Mariví Bilbao y Emma Penella.

El mundo del cine, la televisión, el teatro y un país entero están de luto. Tal y como ha recordado La Roca, una de las actrices más queridas del panorama, la gran Gemma Cuervo, fallecía este sábado por una "agudización de golpe de la EPOC" (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), tal y como han desvelado este domingo sus hijos, Cayetana, Fernando y Natalia.

Familiares y allegados de la intérprete, que falleció a los 91 años en Madrid, han dado su último adiós este domingo en el madrileño Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, donde se ha abierto la capilla ardiente a las 10:00 horas.

Desde el plató de La Roca han recordado uno de los papeles más reconocidos de la actriz, su papel como Vicenta en 'Aquí no hay quien viva'. En la serie, formó parte de uno de los tríos más aclamados junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Emma Penella.

Las tres formaban el conocido 'radio patio', quienes lanzaron un mensaje en su última emisión que ahora ha sido recordado con gran cariño y admiración, sobre todo por los más fans.

Por su parte, Bernat Barrachina ha recordado que la serie duró tres años, de 2003 a 2006: "Tiene casi un centenar de capítulos y parece que hayan estado una eternidad con nosotros de tantas veces que la hemos visto". "Hemos podido recuperar el momento en el que se despedían de radio patio, un momento muy emotivo", explica.

"Vecinos, esta ha sido la última emisión de radio patio. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años... Así han sido las cosas y así os las hemos contado", narraban.

Tras visualizar esta mítica escena, Nuria Roca ha asegurado que tenía "los pelos de punta" al volver a ver a estas tres grandes actrices y amigas en una de las series más aclamadas de la historia televisiva en España.

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