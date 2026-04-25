Urreiztieta, sobre el caso Kitchen: "Rajoy ha preferido quedar como un presidente pasota e indolente que como un delincuente"

El periodista ha señalado que se produjo "uno de los hechos más graves en la historia de la democracia, que es que el Ministerio del Interior en pleno pusiera en marcha una operación para atracar al tesorero del PP en plena guerra con él".

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', se ha pronunciado en La Roca sobre el juicio del caso Kitchen, afirmando que "Bárcenas es el Bárcenas más creíble que hemos visto hasta el momento" ya que, ha dicho, "no tiene ninguna atadura". "Ha estado más de seis años en prisión y ya no tiene la espada de Damocles que tenía, que es lo que más le preocupaba, que era el ingreso en prisión de su mujer, que también ha cumplido", ha subrayado.

Así, el periodista ha señalado que "lo que ha contado Bárcenas, en esencia, ya lo contó hace 13 años, que es la reunión en el despacho de Mariano Rajoy en Génova, donde él dice que le entrega la liquidación de la caja B y Mariano coge los documentos y los mete en una trituradora". "Eso ya estaba en la famosa carta, en la conversación que tuvo Pedro J. Ramírez con Bárcenas, titulada 'Cuatro horas con con el extesorero del PP", ha subrayado.

Por tanto, ha expresado, "Bárcenas ya está de vuelta de todo". "¿Por qué se va a inventar ahora qué tenía en su poder en el taller de restauración de su mujer un pendrive con tres grabaciones comprometedoras? ¿Qué gana Bárcenas con eso? Y si no tenía nada, ¿qué hicieron altísimos mandos de la Policía irrumpiendo en ese taller de restauración de Madrid para intervenir toda esa documentación?", se ha preguntado.

En lo referente a Mariano Rajoy, el periodista ha opinado que "ha preferido quedar como un presidente pasota e indolente que como un delincuente", tras lo que ha destacado que "aquí se ha producido uno de los hechos más graves en la historia de la democracia, que es que el Ministerio del Interior en pleno pusiera en marcha una operación para atracar al tesorero del PP en plena guerra con él".

"¿Se puede movilizar a decenas de policías, altísimos mandos de la Policía, y al propio ministro del Interior de manera espontánea sin que exista una orden jerárquica? ¿Se la va a jugar el ministro del Interior?", ha manifestado el subdirector de 'El Mundo'.

De esta forma, Urreiztieta ha recordado que el presidente del PP, en primer lugar "dijo que no sabía nada de esto", pero "luego dijo que había una operación para buscar el dinero oculto de Bárcenas". "El problema de esa teoría es que Bárcenas estaba siendo en ese momento investigado por la Audiencia Nacional y por un juez. ¿Por qué la Policía y el Ministerio del Interior desplegaron semejante cantidad de medios y no comunicaron en ningún momento al juez instructor lo que estaba pasando?", se ha preguntado.

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