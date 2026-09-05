Carmen Morodo señala como "un nuevo conflicto institucional" la decisión del Gobierno de usar el puerto de Ceuta para atender a migrantes

La periodista ha apuntado que esta decisión es un reflejo de que "el problema de los alojamientos no está arreglado".

El Gobierno ha tomado el mando del puerto de Ceuta para atender allí a cerca de un millar de migrantes y colocar "carpas y otras instalaciones" pese a que Juan Jesús Vivas había rechazado utilizar este espacio para tal fin.

Una decisión que Carmen Morodo, en La Roca, asegura no comprender: "No entiendo esta decisión porque (Ángel Vítor) Torres y (Juan Jesús) Vivas habían acordado que todo se hiciese por consenso. Ayer hubo una reunión del consejo del puerto y por 11 votos a cuatro se decidió que allí no se tenían que instalar".

"El presidente de la ciudad autónoma, si algo no se le puede echar en cara es de que está actuando de manera partidista o esté buscando la confrontación. Está manteniendo una posición de preocupado por su tierra e intentar arreglar de la mejor manera posible esta situación. Él ha planteado, y creo que hay bastante consenso, intentar que estos centros que no son temporales estuvieren a las afueras y no afecten más todavía a la ciudad", ha explicado.

Por ello, señala que esta decisión "vuelve a abrir un nuevo conflicto institucional": "Refleja que el problema de los alojamientos no está arreglado. Estás desplazando a personas del lugar, pero no buscar una solución de salida. Es urgente acelerar todo lo que tiene que ver con la filiación".

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