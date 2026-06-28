Edu Galán, sobre las reacciones de Feijóo y Tellado tras el Comité Federal del PSOE: "Parece que están en la Ruta del Bakalao en los 90"

Ante las declaraciones de diferentes dirigentes 'populares', Nuria Roca ha asegurado que tiene "la sensación personal de que todo el mundo se pasa de frenada": "Todo el mundo hace una hipérbole de todo".

El Comité Federal del PSOE, celebrado en Ferraz este sábado, se convirtió en una de las reuniones más duras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atraviesa el momento más delicado de su legislatura por las diferentes polémicas a las que se enfrentan filas socialistas. Como no podía ser de otra forma, tras la reunión han surgido reacciones, sobre todo por parte de la oposición.

Por su parte el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expuso que "el señor Sánchez" ha gobernado "contra el Congreso y eso no es democrático": "Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años".

"Aquello tenía tintes norcoreanos, un consejo que no era federal, sino criminal porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales. Lo que vimos ayer era lo más parecido al 'silencio de los corderos'", agregó el secretario general de la formación, Miguel Tellado.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que "a pesar de las voces discrepantes, Sánchez ha decidido ahogarse con todos y llevárselos a todos con él en un proceso de puro autoritarismo y de descomposición para la vida política en España".

"Todo el mundo se pasa de frenada"

Ante estas declaraciones, Nuria Roca ha asegurado que tiene "la sensación personal de que todo el mundo se pasa de frenada. Todo el mundo hace una hipérbole de todo".

"Escucho al señor Feijóo y a Tellado y parece que están en la Ruta del Bakalao en los 90. Es una desmesura pudiendo hacer una crítica, no digo sosegada porque a veces se les olvida la parte teatral de los comités y de estas cosas, y de los mítines", ha añadido el escritor Edu Galán.

"Es imposible tener una discusión política en un comité cuando sabes que se va a emitir en streaming. Es muy difícil. Dicho esto, la velocidad y del exabrupto de comparando con el franquismo, cuando realmente perdone usted, pero es que el fundador de su partido fue franquista.Y luego a Tellado, pues bueno, recomendarle que 'El silencio de los corderos' no trata sobre el silencio de los corderos", ha sentenciado el también guionista.

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