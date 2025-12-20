Nuria Roca, sobre las últimas imágenes del caso Epstein: "Es todo muy oscuro, truculento y denunciable"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein, generando polémica. Entre las imágenes aparecen figuras como Bill Clinton y Michael Jackson, lo que reabre el debate sobre sus relaciones con Epstein.

En las últimas horas, se ha conocido que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública parte de los 13.000 archivos del caso de Jeffrey Epstein, pese a que la ley exigía difundirlos todos.

Entre los archivos se han encontrado diversas imágenes del expresidente Bill Clinton en una piscina, acompañado de presuntas víctimas. También hay fotografías de Epstein posando con diversos famosos como Michael Jackson y su hermana Janet Jackson, o Mick Jagger.

"Es todo muy oscuro, muy truculento. Es todo muy denunciable", comenta Nuria Roca tras ver las imágenes.

"No es lo mismo las fotos que estamos viendo de Bill Clinton en una piscina", señala Juan del Val, a diferencia de aquellas imágenes con Michael Jackson, que "te invitan a una fiesta y te has hecho una foto con este señor (Epstein)".

Asimismo, Berni Barrachina recuerda que Epstein era un "tipo muy importante" y con "mucho dinero", y añade que tenía "amistades de lo más alto en la esfera americana".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí