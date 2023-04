Bárbara Rey ha explicado en La Roca que hace "mucho" que no habla con el rey emérito. Tras el estreno de 'Una vida Bárbara', la vedette ha asegurado que el monarca "se lo pierde": "Él se reía mucho conmigo. Hace mucho tiempo que no tenemos conexión. Creo que también ha habido malas influencias, no terminamos muy bien... hay cosas que han pasado que tendría que hacer un repaso y quizás todo tiene una justificación y un por qué", ha indicado.

Sin embargo, su reflexión se ha visto interrumpida por la imagen en directo del traslado de Juan Carlos I desde Sanxenxo hasta Vitoria durante su visita a España. Un hecho que ha provocado una divertida reacción en la actriz: "¿Qué quieres, que le mande un beso?", se ha preguntado y, casi sin mediar más palabra, se ha lanzado a hacerlo. "Viene para casa ahora, es mentira lo Vitoria", ha bromeado. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.