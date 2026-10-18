Incertidumbre en El Vaticano por el cáncer del papa: "Si hubiera muerto en la operación, habría un sector preparado para controlar el cónclave"

Por qué es importante ¿Condicionará el papado de León XIV su enfermedad? En la situación actual, es inevitable pensar en la posibilidad de un nuevo pontificado tan solo un año y medio después.

El Vaticano está en vilo debido a la enfermedad del papa León XIV, quien recientemente se sometió a una operación que sorprendió a muchos, ya que se esperaba que un papa tan fuerte y deportista no se convirtiera en una figura frágil. Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', menciona la posibilidad de un nuevo cónclave si el papa quedara incapacitado. León XIV ha nombrado al cardenal Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio, un gesto hacia el sector progresista. A pesar de la preocupación, se espera que León XIV continúe con su ministerio, como lo hizo Francisco con medio pulmón desde joven.

El Vaticano contiene la respiración ante la enfermedad del papa León XIV. "La operación cayó como un jarro de agua fría en algunos sectores que pensaron que un papa fuerte y deportista como León iba a convertirse en un papa frágil", señala Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital'.

Ante la situacióna ctual, es inevitable pensar en la posibilidad de un nuevo cónclave tan solo un año y medio después. "No ha pasado, pero si el papa hubiera muerto en la mesa de operaciones, habría un sector que estaría preparado para controlar el cónclave", indica Bastante.

Este lunes sabremos la dimensión real del cáncer y todos los escenarios son posibles, aunque el redactor jefe de 'Religión Digital' no cree que "si León se encontrara verdaderamente incapacitado, fuese un pontificado que se dedicara a acelerar las cosas sabiendo que le queda poco tiempo, sino que se retiraría y daría paso a otro".

Y es que las funciones de un Papa no se pueden delegar en nadie más pero, por si acaso, León XIV ha nombrado como nuevo decano del Colegio Cardenalicio al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, quien es, tal y como subraya Bastante, "un miembro del sector progresista renovador de la iglesia, alguien afín a las reformas de Francisco".

Aún así, se trata de una opción remota. "Nos hemos asustado mucho todos, pero yo creo que vamos a tener papá para rato", afirma el experto en El Vaticano. Y una prueba de ello es que ha estado trabajando desde que salió de la operación.

De esta forma, León XIV podría seguir adelante con su ministerio a pesar del cáncer. Además, tampoco hay que olvidar que Francisco ya tenía medio pulmón menos desde los 21 años.

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