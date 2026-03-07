"Es un problema de educación": Nuria Roca habla sobre la desigualdad en la conciliación

La presentadora ha señalado en La Roca que la sociedad "no aprende" y "no cambia" y apunta a "los roles, a insistir y a potenciar" la igualdad.

En el plató de La Roca se ha analizado cómo la conciliación familiar y un mayor número de horas libres puede afianzar los roles de género aún más. Según un estudio, los hombres emplean un porcentaje más alto de esas horas sin trabajar a su propio ocio mientras las mujeres las usan para reforzar el uso de sus seres queridos. Es por ello que Nuria Roca apunta directamente a "un problema de educación".

Este estudio, realizado por la Generalitat de Cataluña, señala que solo el 23% de los hombres dedica unas tres horas diarias al trabajo doméstico o cuidado de familiares frente a un 44% de mujeres.

Los datos muestran, en conclusión, que reducir la jornada laboral es positivo, pero no suficiente para fomentar la igualdad, ya que los porcentajes dejan claro que hombres y mujeres no entienden lo mismo sobre el concepto concilicación.

"No aprendemos, no cambiamos", dice Nuria Roca tras este análisis dejando clara su postura. Así, el escritor Juan del Val añade que pese a esta conciliación, "seguimos igual".

De esta manera, la presentadora cree que "es un problema de educación, de roles, de insistir y potenciar". "Evidentemente se ha evolucionado en cuanto a los últimos 50 años, pero tú al final vete a la puerta de un colegio por la tarde... La mayoría son madres, es todo el rato igual", sentencia el también guionista.

