El prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos, que reside en Nueva York, ha destacado en La Roca el "crecimiento postraumático" que tienen algunas personas tras "una adversidad seria o una pérdida importante". "Cuando pasa, y quiero recordar que la pandemia no ha pasado, te dicen que aquello fue terrible, pero que en el proceso de superar el sufrimiento descubrieron cualidades de sí mismos que no conocían, la importancia de la solidaridad, o ciertos valores que antes no captaban", ha señalado Rojas Marcos.

En este sentido, el psiquiatra ha señalado que "hay personas que al superar estas adversidades crecen de alguna forma", tras lo que ha dado unos consejos sobre cómo "atajar o enfrentarnos" a una situación de adversidad como es la pandemia de COVID-19: "Habría que utilizar lo que llamo la resiliencia, y lo primero es localizar el centro de control dentro de uno mismo", ha explicado.

Así, Luis Rojas Marcos ha dicho que es muy importante tener el pensamiento de "yo puedo hacer algo por salir de esto, por protegerme, por planificar mi vida, por buscar información fiable y clara". "Las personas que ponen el centro de control sobre sí mismas sobreviven más que aquellas que dicen que algo es cuestión de suerte, o que dicen lo de 'que sea lo que dios quiera'", ha concluido.