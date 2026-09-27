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El desliz de Nuria Roca con Andrea 'Voladores': "Sueño contigo"

La presentadora se ha equivocado de nombre a la hora de mencionar a su compañera Andrea Salvadores.

El desliz de Nuria Roca con Andrea 'Voladores': "Sueño contigo"

Nuria Roca dirige con habilidad La Roca durante casi cinco horas cada sábado y cada domingo. Pero, pese a ello, de vez en cuando tiene un desliz y este domingo se ha producido con su compañera Andrea Salvadores.

La presentadora ha conectado con ella, o al menos esa era su intención. Porque al darle paso, ha aseverado que se llamaba Andrea 'Voladores'.

"Desde que te cambiaste el apellido para Nuria está siendo un trauma", ha dicho entre risas Pilar Vidal.

"Sueño contigo", ha sentenciado Nuria Roca al reconocer que no es la primera vez que tiene un lapsus con el nombre.

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