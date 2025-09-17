El príncipe Harry rompe su silencio tras ver a su padre: "Tengo la conciencia tranquila"

Tras visitar Reino Unido y reunirse con su padre, el príncipe Harry defiende que no cree "haber aireado" sus "trapos sucios en público" y destaca que su comportamiento no es "cabezonería sino tener principios".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo el rey Carlos y los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton han acudido a la Catedral de Westminster para despedir a la duquesa de Kent. Por su parte, la reina Camila no pudo acudir debido a la sinusitis aguda que sufre.

Por último, tras encontrarse con el rey Carlos en su visita a Reino Unido, el príncipe Harry ha concedido una entrevista a 'The Guardian'. "Creo que parte de la prensa británica quiere creer que soy miserable, pero no es así", ha asegurado el príncipe Harry, que ha destacado que está muy feliz con él mismo y con la vida que lleva.

Además, ha defendido que no creía "haber aireado" sus "trapos sucios en público": "Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible". "Sé que molestó a algunas personas, pero dije mi verdad" ha insistido el príncipe Harry, que ha finalizado asegurando que no era "cabezonería sino tener principios": "Tengo la conciencia tranquila".