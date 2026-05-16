El enfado de Pilar Vidal y Nuria Roca con una empresa japonesa por su "paella express": "Han faltado al respeto a Valencia"

Durante el programa, ambas han reaccionado entre bromas e indignación al anuncio del producto, que promete un sabor "intenso, profundo y sabroso": "Dicen que te tomas eso y te transportas a Valencia".

La mesa de La Roca se ha revolucionado este sábado a raíz de un producto japonés que no ha convencido en absoluto ni a Pilar Vidal ni a Nuria Roca: una "paella express" comercializada por una empresa de comida rápida asiática.

Durante el programa, ambas, de origen valenciano, han reaccionado entre bromas e indignación al anuncio del producto, una versión instantánea del popular plato elaborada en formato similar al de los conocidos noodles o ramen preparados.

"Han faltado al respeto a toda Valencia y a nosotras como valencianas", ha comentado Pilar Vidal nada más ver las imágenes del producto. "¡La paella, por favor! Es que no tienen vergüenza", ha añadido Nuria Roca mientras observaban el envase y los ingredientes.

El anuncio, además, mostraba el nombre del plato en español y prometía un sabor "intenso, profundo y sabroso": "Dicen que te tomas eso y te transportas a Valencia".

Así, la presentadora se ha preguntado entre risas si no existe un control de calidad. Esta paella japonesa incluye ingredientes como gambas, pimiento rojo o verduras similares a judías verdes.

"Quiero conseguir uno, quiero probarlo", ha zanjado Nuria Roca mostrando curiosidad sobre esta versión de paella valenciana.

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