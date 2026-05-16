España, a la cabeza del mapa arcoíris: lidera el ranking europeo de derechos LGTBIQ+

España alcanza el 89% de cumplimiento de los criterios analizados, lo que supone una subida de 11 puntos respecto al año pasado y le permite superar a Malta, que había liderado esta clasificación durante la última década.

España se ha situado en lo más alto del llamado 'mapa arcoíris' europeo, el índice que evalúa qué países garantizan mejor los derechos de las personas LGTBIQ+ en Europa.

El dato es contundente: nuestro país alcanza el 89% de cumplimiento de los criterios analizados, lo que supone una subida de 11 puntos respecto al año pasado y le permite superar a Malta, que había liderado esta clasificación durante la última década.

El informe, elaborado por la organización ILGA-Europe, no se basa en encuestas de percepción, sino en el análisis de 49 países y 76 indicadores relacionados con igualdad, derechos familiares, delitos de odio, reconocimiento de género, protección de las personas intersexuales, libertad de reunión y derecho de asilo, entre otros aspectos.

España destaca especialmente por la aprobación de la Ley Trans, que elimina la consideración de trastorno para las personas que lo son, además de reforzar los planes de igualdad y ampliar la protección legal del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, el mapa europeo refleja también una realidad desigual. Mientras países como España, Bélgica, Dinamarca o Islandia avanzan en derechos y protección, otros estados retroceden.

Es el caso de Francia, Reino Unido e Italia, que descienden posiciones en la clasificación. En la parte baja del ranking continúan países como Turquía y Rusia.

Aun así, el informe advierte de que ocupar el primer puesto no significa que todos los problemas estén resueltos. Entre las principales preocupaciones figura el aumento de los discursos de odio, especialmente a través de las redes sociales.

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