Ahora

EL 89% del cumplimiento

España, a la cabeza del mapa arcoíris: lidera el ranking europeo de derechos LGTBIQ+

España alcanza el 89% de cumplimiento de los criterios analizados, lo que supone una subida de 11 puntos respecto al año pasado y le permite superar a Malta, que había liderado esta clasificación durante la última década.

lgtb-españa

España se ha situado en lo más alto del llamado 'mapa arcoíris' europeo, el índice que evalúa qué países garantizan mejor los derechos de las personas LGTBIQ+ en Europa.

El dato es contundente: nuestro país alcanza el 89% de cumplimiento de los criterios analizados, lo que supone una subida de 11 puntos respecto al año pasado y le permite superar a Malta, que había liderado esta clasificación durante la última década.

El informe, elaborado por la organización ILGA-Europe, no se basa en encuestas de percepción, sino en el análisis de 49 países y 76 indicadores relacionados con igualdad, derechos familiares, delitos de odio, reconocimiento de género, protección de las personas intersexuales, libertad de reunión y derecho de asilo, entre otros aspectos.

España destaca especialmente por la aprobación de la Ley Trans, que elimina la consideración de trastorno para las personas que lo son, además de reforzar los planes de igualdad y ampliar la protección legal del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, el mapa europeo refleja también una realidad desigual. Mientras países como España, Bélgica, Dinamarca o Islandia avanzan en derechos y protección, otros estados retroceden.

Es el caso de Francia, Reino Unido e Italia, que descienden posiciones en la clasificación. En la parte baja del ranking continúan países como Turquía y Rusia.

Aun así, el informe advierte de que ocupar el primer puesto no significa que todos los problemas estén resueltos. Entre las principales preocupaciones figura el aumento de los discursos de odio, especialmente a través de las redes sociales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Primando el descanso tras una intensa campaña: así han pasado la jornada de reflexión los candidatos a la Junta de Andalucía
  2. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  3. Encuentran muertos a un guardia civil, a su mujer y al hijo de ambos en su vivienda de la casa cuartel de Dolores
  4. El agitador ultra Vito Quiles demanda a Óscar Puente y Renfe por "revelación de secretos y calumnias"
  5. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  6. "¡Tras 40 años puede escuchar!": llenazo en Madrid en el show de los 'milagros' en el que 'curan' enfermedades con un soplido