Nuria Roca, sobre lo tarde que se cena en España: "La culpa la tienen las empresas porque los turnos no pueden acabar tan tarde"

La presentadora ha mostrado su asombro al saber que en países como Noruega hay gente que cena a las 16:00.

Los colaboradores de La Roca han reaccionado a que, según un estudio, cada vez se cena antes en España, aunque sigue siendo tarde en comparación con el resto de países de Europa.

Por ejemplo, en Noruega, Finlandia, Suecia cenan entre las 16:00 y las 18:00, mientras que en Alemania, Dinamarca y Países Bajos entre las 18:00 y las 20:00. "Hay gente ahora mismo en Noruega que ya ha cenado", ha señalado Nuria Roca al escucharlo.

Francia, Suiza y Austria, por su parte, cenan entre las 19:00 y las 21:00 mientras que en Italia, Grecia y Portugal el horario es entre las 20:00 y las 21:00. Ahora bien, en España la hora para cenar es entre las 21:30 y las 22:20.

"Es que vas a un restaurante y la gente reserva a las 15:00", explica Juan del Val dando fe de la tardanza en comer y cenar de los españoles.

Eso sí, cada vez es menor. En 2016 un 30% reconocía cenar a las 22:00 o más tarde, pero ahora solo un 15% lo hace. "La culpa la tienen las empresas porque los turnos no pueden acabar tan tarde", ha concluido la presentadora.

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