Ignacio Urquizu, sobre la 'derechización' de España: "Un millón de votantes del PSOE ya estaría votando al PP o Vox"

El sociólogo ha analizado el trasvase de votantes socialistas hacia posiciones más conversadoras que está convirtiendo a España en un país más de derechas.

Ignacio Urquizu ha aportado en La Roca una serie de datos que avalan la creencia de que España se está dirigiendo a posturas más conservadoras.

Para el sociólogo, la gran mayoría de los obreros sigue votando al PSOE, pero el porcentaje que se ha pasado a posturas de derechas es mayor: "Siguen votando la mayoría de ellos al PSOE principalmente. El PSOE siempre obtiene muy buenos resultados entre los trabajadores y la gente que tiene menor formación. Lo que pasa es que ahora sí hay un porcentaje, que antes era mucho más pequeño, de personas que están dispuestas a votar a Vox".

"No es una cifra muy alta, ahora mismo la transferencia de votos del PSOE a Vox es del 3%, estamos hablando de 200.000 o 300.000 votantes", ha añadido.

Y, aunque esa cifra no sea tan destacable, la suma con el trasvase de votantes al Partido Popular es lo que está haciendo a España más conservadora: "Pero si a eso le sumas la cantidad de votantes que el PSOE le están dando al PP, que es ya el 8%, es ya un millón de votantes del PSOE que estaría votando al PP o Vox".

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