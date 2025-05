Pilar Vidal bromea sobre el apagón: "Me hubiese encantado que me pillara en un ascensor con Gonzalo"

Gonzalo Miró explica en este vídeo de La Roca cómo vivió el apagón. "Me empecé a dar cuenta en el coche por los semáforos", relata el colaborador. Puedes ver el momento completo en el vídeo de esta noticia.

En este vídeo de La Roca, Nuria Roca pregunta a Gonzalo Miró dónde se encontraba durante el apagón que afectó España. El colaborador explicó que le pilló mientras conducía. "Me empecé a dar cuenta en el coche por los semáforos", relató. Afortunadamente, pudo llegar a su destino sin problemas, aunque no imaginaba el giro divertido que tomaría la conversación en el plató.

Y es que Pilar Vidal no dudó en hacer una broma que sorprendió a todos: "A mí me hubiese encantado que me hubiese pillado en un ascensor con Gonzalo", soltó entre risas. El comentario provocó carcajadas en el plató.

Gonzalo Miró, acostumbrado ya al sentido del humor de su compañera, respondió con ironía: "¿Sabes qué pasa? Me ruborizaría si no fuera porque Pilar cada semana lo dice de una manera distinta. Es difícil mantener la magia".

La periodista no se quedó atrás y remató el momento revelando una confidencia: aseguró que antes de empezar el programa, Gonzalo le había dejado "tocarle la tableta", desatando aún más las risas en el plató de La Roca.