Hace tan solo unos días Antonio Tejado declaró ante el juez en el marco de la investigación por el asalto que se produjo hace unos meses en casa de su tía, María del Monte, donde intimidaron a la cantante y a su mujer y se llevaron un suculento botín. "Dice que está convencido de que su tía sabe que él no es culpable", comenta Pilar Vidal en La Roca, donde explica por qué no quiso responder a las preguntas del abogado de su tía.

"No lo hizo porque sabía que le tocaría la vena sensible", comenta. Y, es que, él "en un principio, pensaba que declararía por escrito, pero al final se eligió que fuese de viva voz". Según cuenta la periodista, Antonio Tejado llegó "a despedirse de sus compañeros de celda" porque pensaba que no iba a volver.

Ahora "se ha solicitado la libertad provisional inmediata sin fianza", informa Pilar Vidal, que avanza que la resolución se conocerá "en los próximos días". Él insiste en que es "inocente y que no ha hecho absolutamente nada", y que "su única relación con el ruso es exclusivamente que él le entrenaba y que compartían gimnasio".