Ana Obregón va a celebrar el primer cumpleaños de su nieta Ana Sandra en su casa de La Moraleja. Pilar Vidal ha explicado que la actriz tiene pensado hacer una merienda "comedida" a la que acudirán familiares y amigos.

Ana Sandra, que nació por vientre de alquiler, es hija biológica del difunto Aless Lequio y fue concebida tras el fallecimiento del hijo de Ana Obregón. Una situación con la que Alessandro Lequio nunca se ha sentido cómodo.

Pilar Vidal ha explicado que él no tiene pensado acudir a este cumpleaños. "No quiere que le obliguen a ser abuelo", ha destacado. La periodista ha dejado claro que Lequio tiene una "postura muy clara" sobre este asunto, indicando que "no está de acuerdo".

"Él no comenta nada que tenga que ver con Ana Sandra", ha asegurado la periodista, recalcando que él prefiere mantenerse al margen. Una situación que ha señalado que no ha afectado a la relación que tiene con Ana Obregón, asegurando que está "igual que siempre".