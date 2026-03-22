Pablo Ojeda, tajante: "No vamos a volver a comer como lo hacían nuestros abuelos; no tenemos ni su tiempo ni sus materias"

El nutricionista ha apostado por la vuelta de "los platos de cuchara". "La proteína vegetal, como son los garbanzos o las lentejas, tenemos que aumentarla porque es una gran fuente de nutrientes", ha defendido.

Pablo Ojeda ha afirmado en La Roca que no vamos a volver "a comer como comían nuestros abuelos", ya que, ha señalado, "la sociedad actual ni tiene el tiempo que tenían nuestras abuelas, ni tiene las materias que lógicamente han evolucionado porque antiguamente todo caducaba muy pronto". "Por lo tanto, vamos a quitar ya el concepto de 'comida de la abuela' y vamos a intentar comer lo mejor posible con un estilo lo más parecido, pero no como ellos", ha subrayado.

En este sentido, Ojeda ha expresado que ve "mucho marketing" en el concepto de 'comida de la abuela'. "Yo cada vez que veo que ya todo es de la abuela, me imagino a la fábrica llena de abuelitas allí trabajando", ha bromeado, al tiempo que ha pedido "ser sensatos" en este asunto.

"La vida ha evolucionado y lo que vamos a intentar es tener un mejor aprovechamiento de los alimentos", ha manifestado el nutricionista, quien ha apostado por la vuelta de "los platos de cuchara", ya que, ha destacado, "ha habido un gran descenso del consumo de legumbre los últimos años". "La proteína vegetal, como son los garbanzos o las lentejas, tenemos que aumentarla porque es una gran fuente de nutrientes", ha defendido.

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