Pablo Ojeda revela que un solo boquerón tiene la misma cantidad de Omega 3 que tres litros de leche enriquecidos con él

El nutricionista ha hablado sobre la leche con Omega 3 y sobre los yogures bebibles que dicen que contienen vitamina B6. Así, Ojeda ha recomendado sustituirlos por alimentos como un boquerón o un plátano.

Pablo Ojeda ha pedido en La Roca que no busquemos "soluciones mágicas" con suplementos alimenticios. "Yo tengo aquí estos tres litros de leche de Omega 3 tan famosos. Pues un boquerón tiene el mismo Omega 3 que los tres litros", ha expresado.

Así, el nutricionista ha indicado que "cada 100 mililitros de esa leche son 0,5 gramos de Omega 3, mientras que un boqueroncito tiene 2,5", tras lo que ha explicado que "seis botellitas de yogurt bebible con vitamina B6 tienen la misma cantidad de vitamina que un plátano".

Además, Ojeda también ha hablado de los beneficios de la creatina, ya ha reconocido que él sí recomendaría tomar Omega 3, ya que es "antiinflamatorio". Sin embargo, ha alertado sobre el consumo de suplementos alimenticios sin control: "La gente está tomando demasiados suplementos sin tener absolutamente ni idea ni qué se están tomando, ni cómo se tienen que tomar y, sobre todo odiando, que es lo que me preocupa, la parte principal, que es la comida", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.