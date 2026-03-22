Pablo Ojeda, nutricionista: "¿Qué problema hay con echarle chorizo a las lentejas? Tenemos que dejar de mirar las calorías"

El nutricionista ha defendido que poner un "choricito" en las lentejas "calóricamente no te va a aportar mucho, pero sí te va a dar más alegría". Además, ha destacado la importancia de la sobremesa, como la que hacían nuestras abuelas, "para dar tiempo a la digestión".

Pablo Ojeda ha hablado de la 'comida de la abuela' en La Roca y ha defendido que no hay problema en echar chorizo a las lentejas. "¿Qué problema hay? Calóricamente no te va a aportar mucho, pero te va a dar más alegría", ha expresado el nutricionista.

Así, Ojeda ha afirmado que "tenemos que olvidarnos de mirar todos los nutrientes y todas las calorías". "Vamos a intentar hacer algo más normal, que es lo que hacían nuestras abuelas. ¿Qué abuela no te ponía una lechuguita al empezar? Todas las abuelas siempre te metían una verdura", ha señalado, tras lo que ha destacado la importancia de la sobremesa y de "charlar después de la comida para dar tiempo a la digestión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.