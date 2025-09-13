"¿Va a ir su exmujer?": el lapsus de Nuria Roca al hablar sobre el 'fiestón' que va a dar el rey emérito

Juan Carlos I ha regresado a España para celebrar este sábado una gran fiesta. El evento conmemora el 50º aniversario de su proclamación como rey.

Por su parte, María Claver ha asegurado en La Roca que el padre de Felipe VI "ha montado una fiesta para celebrarse a sí mismo porque está en un buen momento".

Además, han recordado que Juan Carlos I viajará en unos días a Nueva York para asistir a una competición de vela.

Mientras, Nuria Roca sufría un pequeño lapsus en la conversación: "A esta fiesta van a ir sus hijos y su exmujer", se preguntaba en relación a la reina Sofía. "No se les ve juntos", ha añadido excusando su equivocación entre risas.