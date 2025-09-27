Juan del Val denuncia el estigma hacia la bisexualidad: "Creo que hay bisexualidafobia"

En España, cerca de tres millones de personas se identifican como parte del colectivo LGTBIQ+. La bisexualidad gana mayor visibilidad entre los jóvenes, aunque todavía persisten estigmas y prejuicios que personalidades públicas, como Juan del Val, han querido denunciar abiertamente.

Se estima que la población LGTBIQ+ residente en España representa entre un 7% y un 8% de la población, es decir, cerca de tres millones de personas. Los datos son más visibles entre los jóvenes de 18 a 24 años, y menos entre quienes superan los 65 años, cuando se les pregunta si se consideran homosexuales.

Dentro del colectivo, un 55% declara ser bisexual, una respuesta cada vez más común debido a que rostros conocidos han dado el paso y han contribuido a abrir el camino. Más de la mitad de quienes se identifican con la Comunidad LGTBIQ+ reconocen esa orientación y luchan contra el estigma de que se trata simplemente de una moda".

Desde el programa La Roca, Juan del Val quiso posicionarse sobre el prejuicio al que se enfrentan muchas personas: "Tengo una teoría y es que creo que hay bisexualidafobia". Además, sostuvo que ser bisexual es la "tendencia natural" y añadió: "no es casualidad que la gente más mayor lo es menos y la gente más joven lo es mucho más porque hay más naturalidad".

Por otro lado, el colaborador recalcó: "Las personas homosexuales que son públicas tienen la obligación de decirlo", como una manera de dar mayor visibilidad al colectivo.