Miguel, vecino de La Corta, lleva cuatro días durmiendo en su coche: "Están viniendo ladrones por la noche"

Los vecinos de La Corta, Cádiz, viven noches de incertidumbre tras las borrascas Leonardo y Marta. Miguel, uno de ellos, relata que lleva cuatro días durmiendo en su coche, preocupado por el río Guadalete, sus casas y la seguridad del pueblo.

Miguel, vecino de La Corta, Cádiz, lleva cuatro días durmiendo en su coche en una situación de "preocupación máxima" tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta. "He pasado la noche en coche con una preocupación máxima y mirando el cielo a ver qué nos deja esta borrasca", comenta a laSexta.

El vecino denuncia que esta no es la primera vez que una riada inunda La Corta, pero que en esta ocasión ha sido más fuerte debido a que el río Guadalete "está muy sucio". "Nadie viene a limpiarlo o vienen, pero no lo limpian y cada vez será peor porque habrá más sedimento", advierte.

A Miguel y a los vecinos les espera todavía una larga noche dentro de sus vehículos. No solo se preocupan por el estado de sus casas y del pueblo, sino también por vigilar que no entren ladrones. "Aparte de los políticos que vienen, además están viviendo más ladrones por la noche. Estamos teniendo mucho cuidado para que no vengan a robar", relata a laSexta.

