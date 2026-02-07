Miguel, vecino de La Corta, lleva cuatro días durmiendo en su coche: "Están viniendo ladrones por la noche"

Los vecinos de La Corta, Cádiz, viven noches de incertidumbre tras las borrascas Leonardo y Marta. Miguel, uno de ellos, relata que lleva cuatro días durmiendo en su coche, preocupado por el río Guadalete, sus casas y la seguridad del pueblo.

Miguel, residente de La Corta, Cádiz, ha pasado cuatro días durmiendo en su coche debido a la "preocupación máxima" tras las borrascas Leonardo y Marta. Expresa su angustia por la situación, observando el cielo con temor. Miguel denuncia que las inundaciones en La Corta no son nuevas, pero esta vez han sido más severas porque el río Guadalete está lleno de sedimentos, y no se limpia adecuadamente. Los vecinos enfrentan largas noches en sus vehículos, preocupados por sus hogares y por posibles robos, ya que, según Miguel, la presencia de ladrones ha aumentado, lo que les obliga a estar alerta.

El vecino denuncia que esta no es la primera vez que una riada inunda La Corta, pero que en esta ocasión ha sido más fuerte debido a que el río Guadalete "está muy sucio". "Nadie viene a limpiarlo o vienen, pero no lo limpian y cada vez será peor porque habrá más sedimento", advierte.

A Miguel y a los vecinos les espera todavía una larga noche dentro de sus vehículos. No solo se preocupan por el estado de sus casas y del pueblo, sino también por vigilar que no entren ladrones. "Aparte de los políticos que vienen, además están viviendo más ladrones por la noche. Estamos teniendo mucho cuidado para que no vengan a robar", relata a laSexta.

