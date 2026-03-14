Más de 60 países penalizan la homosexualidad: Senegal cambia su Código Penal e impone hasta penas de diez años de cárcel

En otros países, como Uganda, la homosexualidad está condenada con la pena de muerte.

Senegal ha cambiado recientemente su Código Penal. Ahora bien, en su reforma ha seguido considerando que ser homosexual es un "acto contra natura" y que penan con entre cinco y diez años de cárcel y multar que alcanzar los 15.000 euros. De hecho, Ousmane Sonko, su primer ministro, considera que la homosexualidad queda equiparada a la "necrofilia o la zoofilia".

Pero el país africano no es el único. Más de 60 países en todo el mundo sancionan al ciudadano de su territorio que es homosexual, muchos de ellos de África y del oeste asiático hasta con penas de muerte.

En la otra cara de la moneda, en la última década, 17 países (entre ellos Antigua y Barbuda, Barbados, Angola, Singapur o Mozambique) han dejado de perseguirla.

Pero ni siquiera Europa se libra de la persecución. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán aprobó en 2025 una ley que permite prohibir marchas del orgullo o el reconocimiento legal de las personas trans.

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