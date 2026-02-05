Marta García Aller ve similitudes entre Salazar y Rubiales: "Apelar a la familia ante acusaciones de acoso es de manual"

La periodista ha vinculado las denuncias de acoso contra Paco Salazar con las recientes acusaciones en el PP y advierte de un patrón común: "Anteponer los intereses del partido a la protección de las víctimas".

Marta García Aller ha señalado similitudes con el caso Rubiales al escuchar la comparecencia de Paco Salazar en la comisión por el caso Koldo. "Apelar a la familia cuando se recibe una acusación de acoso es también de manual", ha afirmado la periodista en Al Rojo Vivo.

Según García Aller, "recordar que uno es, ante todo, un hombre de familia y que las decisiones que ha tomado las ha hecho pensando que eran las mejores —algo que puede ser cierto, lo desconozco— no dice gran cosa sobre su papel como alto cargo de la Moncloa". Y ha añadido que tampoco dice mucho "ni del Gobierno ni del PSOE, que tenían la responsabilidad de proteger a las víctimas".

La periodista ha recordado además que "las denuncias que había contra Paco Salazar estuvieron guardadas en un cajón y no fue hasta cinco meses después, cuando se reveló que no se había investigado nada, que el asunto volvió a salir a la luz".

Por último ha relacionado el caso con las nuevas denuncias de acoso dentro del PP: "Ahora conocemos un caso del PP, del que todavía desconocemos los detalles, pero el patrón se repite: anteponer los intereses del partido a la protección de las víctimas".

