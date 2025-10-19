Manu Mostaza, sobre la falta de los presupuestos generales: "No podemos normalizar que el Gobierno incumpla la Constitución"

España sería el único país de la Unión Europea que no ha enviado su plan presupuestario a la Comisión Europea. Desde La Roca, Manu Mostaza critica la situación y pone el foco en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En estos momentos, España sería el único país que no ha remitido su plan presupuestario a la Comisión Europea. Aunque los 27 países de la Unión Europea no están obligados, todos lo han hecho a excepción de España.

Desde el Gobierno aseguran que tienen la intención de presentarlos este año. Cabe recordar que el país lleva con los presupuestos prorrogados desde 2023; sin embargo, debido a las tensiones políticas, todo apunta a que no se aprueben.

"Es una obligación institucional, no podemos normalizar que el Gobierno incumpla la Constitución", critica Manu Mostaza en La Roca. Asimismo, el colaborador centra su atención en la figura de María Jesús Montero.

"No dimite la ministra de Hacienda", que, según Mostaza, también "ha incumplido la obligación constitucional durante varios años de presentar unos presupuestos".

