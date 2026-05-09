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Reflexión en La Roca

Ricardo Díaz, sobre el Hondius: "Si no hay certeza de que no hay roedores infectados dentro, no parece lo más correcto atracar en puerto"

El Catedrático en Ingeniería Química ha señalado que "la certeza que hay es que ha habido contagio de humano a humano", pero no se sabe si "el paciente cero ya metió el virus o si proviene de ratones".

Ricardo Díaz

Ricardo Díaz, Catedrático en Ingeniería Química, ha expresado en La Roca que sería un error que el crucero Hondius atracara en puerto, y lo ha argumentado señalando que "no hay certeza de que no haya roedores que están infectados dentro", a lo que ha añadido: "El rodeador, igual que ha entrado en el barco, puede saltar perfectamente, incluso por la maroma".

En este sentido, el Catedrático ha destacado que "la certeza es que ha habido contagio de humano a humano", pero que "no se sabe si el paciente cero metió el virus dentro o si proviene de ratones". "Lo que parece muy claro es que la persona que ha estado atendiendo a los fallecidos en el barco era el médico, con una proximidad muy cercana y durante un tiempo prolongado", ha subrayado.

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