Lolita Flores ha explicado en La Roca que intentó no repetir con su hija la relación que ella tenía con su madre. "Lo único que yo no he querido es echar manos. Mi madre me echó una mano tremenda, en España no trabajaba, me tenía que ir a América, pero ella me metía en todas las televisiones. Estaba en esas etapas en las que no te llama nadie e iba a comer a casa de mi madre y a pedirle dinero para poder pagar la hipoteca". En esa época, asegura, le dieron muchos palos y no ha querido que se los den a sus hijos.

Para marcar estas diferencias, explica, "ellos no son 'hijos de', ellos son artistas. Tienen otro apellido. Son una mujer y un hombre que se lo curran muchísimo, que no tienen nada que ver con su madre. Son libres, con otra mentalidad, otra edad y otra vivencia diferente".

En este contexto, Nuria Roca ha rescatado un momento de 'El Hormiguero' en el que se muestra la relación que tiene con su hija. Un momento en el que explicó cómo supo que su hija, Elena Furiase, había perdido la virginidad: "Me estaba lavando la cara y me dio que ya había llegado. En la manea en la que me lo dijo le miré la cara y noté que ya había cambiado de niña a mujer". "Quizás tenga buena intención por se gitana", ha añadido la artista al ver las imágenes.