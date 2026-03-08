Leire Pajín, sobre la posición de Sánchez y las bases militares estadounidenses: "Lo que hace España es colaborar con sus aliados para defendernos"

La exministra de Sanidad explica en La Roca que "cuando damos por hecho que se puede hacer cualquier cosa y que todo pasa por intervenciones militares como la que estamos viendo, es que estamos renunciado a lo más importante: la legalidad, que es la diplomacia, y buscar soluciones políticas".

La exministra de Sanidad, Leire Pajín, ha analizado el panorama político actual a nivel internacional tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que han desatado un nuevo conflicto en Oriente Medio. Asimismo, ha comentado la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra y su negativa a colaborar con las bases militares que se encuentran en España, algo que para Pajín es un acto de "defensa".

"Las reglas sobre cómo se pueden utilizar las bases según el acuerdo existente de la OTAN con EEUU incluyen la legalidad internacional, pero no es el caso. Además, se pueden utilizar para defender tu territorio o Europa, que es lo que estamos haciendo", añade.

Así, dice, en referencia al ataque a la base de Chipre, que España está "colaborando con sus aliados y con Europa para defendernos", por lo que los españoles "estamos dentro de las reglas".

"¿En qué momento hemos renunciado a la diplomacia por la paz a nivel internacional?, ¿en qué momento hemos renunciado a la diplomacia humanitaria? Cuando damos por hecho que se puede hacer cualquier cosa y que todo pasa por intervenciones militares como la que estamos viendo, es que estamos renunciado a lo más importante: la legalidad, que es la diplomacia, y buscar soluciones políticas", añade.

Es por ello que reitera la importancia de la posición de España y que es "ahí donde debe estar", respetando todas las reglas del acuerdo mencionado, sentencia la exministra.

