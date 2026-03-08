Ester Expósito y Kylian Mbappé, pillados juntos de cena romántica en París. "Si se confirma el romance, es una noticia mundial"

Álex Loya ha mostrado en La Roca todas las pruebas que apuntarían a un posible romance entre la actriz y el futbolista, con beso incluido. "Se les ha visto entrando al mismo hotel separados y hay imágenes en el mismo restaurante y en la misma zona de reservado de un hotel", ha indicado.

Supuesto romance sorpresa de la temporada que para el colaborador de La Roca Álex Loya es, sin duda, "la historia del año". Y es que han pillado a Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos de cena en París, con beso incluido. "Él está en Francia recuperándose de una lesión con unos fisios y se han filtrado unas fotos en las que se ve a una chica rubia que parece ser Ester Expósito, con beso incluido", ha señalado Loya.

Además, el colaborador ha afirmando que "se les ha visto entrando al mismo hotel separados y hay imágenes en el mismo restaurante y en la misma zona de reservado de un hotel; primero sale Mbappé y luego Ester".

"Si se confirma el romance, es una noticia mundial", ha expresado Nuria Roca tras conocer la información, a lo que Pilar Vidal ha añadido que "sería la pareja del año, con permiso de Tamara Gorro y Cayetano Rivera". "Los dos son dos cracks, cada uno en lo suyo", ha defendido la periodista.

Por su parte, Álex Loya ha expresado que "esto es muy bonito, porque Mbappé lleva desde 2019 dando 'Me gusta' a Ester Expósito en Instagram". "Ester es amiga de Vinicius Jr, y él es amigo de Mbappé, por lo que habría sido él quien supuestamente les ha presentado", ha indicado el colaborador, quien ha subrayado que "han cenado y desayunado en el mismo hotel" y que "en Madrid ya se les ha visto varias veces juntos, aunque no tan íntimamente".

