Juanma Lamet, sobre la dimisión de Montse Mínguez: "Es el PSOE el que la empuja a irse para no dinamitar la campaña"

El periodista considera que la decisión de Mínguez puede entenderse desde el punto de vista de la coherencia política. En su opinión, su dimisión supone elevar el listón de la ejemplaridad al asumir responsabilidades por la contradicción entre el discurso político y las circunstancias de la polémica.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha analizado en 'La Roca' la dimisión de Montse Mínguez, que este viernes anunció que deja sus cargos en el PSOE y renuncia a repetir como diputada por Lleida tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja.

Lamet considera que hay dos motivos fundamentales detrás de su decisión. Por un lado, la contradicción entre el discurso de Mínguez contra los fondos buitre y la actividad inmobiliaria de su entorno familiar. Por otro, el impacto que esta polémica podría tener en la campaña electoral socialista: "Es el PSOE el que la empuja a irse".

En este sentido, Lamet ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no salió inicialmente a respaldar públicamente a la portavoz socialista, aunque sí lo hizo posteriormente. A su juicio, la situación suponía una dificultad para el partido en plena precampaña electoral. No obstante, el periodista ha querido establecer una distinción: "Yo no creo que nadie deba dimitir por lo que hace su pareja, su hermano, su padre o su primo, porque tú no eres tu pareja".

Lamet considera que la decisión de Mínguez sí puede entenderse desde el punto de vista de la coherencia política. En su opinión, su dimisión supone elevar el listón de la ejemplaridad al asumir responsabilidades por la contradicción entre el discurso político y las circunstancias que han generado la polémica.

Sin embargo, también ha cuestionado que el PSOE mantenga ese nivel de exigencia: "Ella hace bien en dimitir o pone un listón donde a mí me gusta en ejemplaridad política por su incoherencia. Pero es que el PSOE no debería estar poniendo ese listón tan alto".

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