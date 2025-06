La dedicatoria que Bárbara Rey escribiría al rey emérito si le firmara sus memorias: "La canción esta de 'si tú eres mi hombre'"

Las memorias de Bárbara Rey ya están en nuestras mejores librerías y, presumiblemente, en manos del rey Juan Carlos, aunque por ahora, la vedette no le ha firmado ningún ejemplar. Eso sí, ella ya tiene claro qué le escribiría.

La cuenta atrás ya ha llegado a su fin. Las memorias de Bárbara Rey ya ocupan las estanterías de las librerías, pero lo que aún no sabemos es si han llegado a las manos de una de las personas que más recuerdos comparte con la vedette, aunque ella tiene claro que tarde o temprano el rey emérito va a conocer su contenido.

"Yo estoy convencida, lo que pasa es que, lo mismo, como él tiene tanto poder, manda a que se lo lean en voz alta", asegura en este fragmento de la rueda de prensa de presentación que recoge Aruser@s. "Hay determinadas edades en las que no debemos forzar mucho la vista", bromea.

Los periodistas están ansiosos por saber qué dedicatoria le pondría al rey Juan Carlos en el caso de tener la oportunidad de firmar sus memorias y Bárbara, no defrauda. "La canción esta de 'si tú eres mi hombre...'", responde. Aún así, no confía en que "entre por la puerta" para pedirle una firma. "Si me pidiera que se lo dedicase, ya lo pensaría bien", reconoce finalmente tras el chascarrillo inicial.

"Tengo unas cuantas cosas para decirle", añade, no sin antes darle un consejo: "Sí le aconsejaría que siga estando tranquilo, relajado y bien, porque los años que le queden de vida que los viva tranquilo y que no se amargue para nada. Total, ya... lo que teníamos que hacer lo hemos hecho".

La artista aclara que respeta "totalmente" a doña Sofía: "Ella no ha tenido nada que ver en mi vida. Los comentarios que se han hecho acerca de que yo hablaba de ella en mi libro son inciertos", recalca.