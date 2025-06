'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos, saldrán a la luz a finales de 2025: "Mi padre me recomendó que no las publicara"

A finales de 2025, el rey Juan Carlos publicará sus memorias tituladas 'Reconciliación', tras un retraso debido a la filtración de audios sobre su relación con Bárbara Rey. Publicadas por la editorial Planeta, estas memorias relatarán su vida privada y su perspectiva sobre eventos en España y en Zarzuela. Aunque no se sabe si incluirá nuevos detalles sobre su relación con Bárbara Rey, Felipe VI o su salida de España en 2020, Juan Carlos explica que decidió escribirlas en contra del consejo de su padre, quien le advirtió que los reyes no deben confesar públicamente. El monarca busca recuperar su historia, sintiendo que le ha sido robada.

Finales de 2025. Es la fecha elegida por el rey Juan Carlos para la publicación de las memorias de su reinado. Unas memorias que iban a salir a la luz en 2024, pero cuya publicación tuvo que paralizarse tras la filtración de los audios que probarían su relación con Bárbara Rey.

Tras rumorearse con una cancelación definitiva del libro, las memorias del rey emérito saldrán a la luz definitivamente este año. Lo hará, según argumenta, para contar su versión de lo sucedido en España y en Zarzuela en las últimas décadas, ya que asegura que le están "robando" su historia.

Ahora, el monarca publicará 'Reconciliación' de la mano de la editorial Planeta. Unas memorias escritas en primera persona en las que se relata la vida privada del emérito a través de numerosas anécdotas. Se desconoce si aportará nuevos detalles sobre su relación con Bárbara Rey, su relación con Felipe VI o su polémica salida de España en 2020 debido a sus problemas con Hacienda.

Sin embargo, Juan Carlos sí que explica que la publicación de este libro contradice la primera orden que le dio su padre, Juan de Borbón, cuando asumió el poder. "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias, Los reyes no se confiesan, y menos públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", argumenta Juan Carlos.

Un monarca que asegura que "no se le permite llorar" pero que en unos meses contará por primera vez cómo ha vivido la década en la que pasó de ser uno de los reyes más admirados por los españoles a ser rechazado por su propio pueblo.