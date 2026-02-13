Cardi B emula a Bad Bunny y carga contra el ICE en pleno concierto: "Tengo gas pimienta, no se van a llevar a mis fans"

"Si el ICE entra aquí vamos a saltarles encima", asegura Cardi B en su concierto en California, donde ha mandado un mensaje de inclusión: "Tengo gas pimienta para osos en el backstage, no se van a llevar a mis fans".

Cardi B ha iniciado en California su gira 'Little Miss Drama Tour 2026' con un lleno absoluto. "Es un concierto larguísimo en el que interpreta hasta 37 canciones y está dividido en cinco etapas", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la artista "sobrevuele el escenario con unas enormes alas como si fuera un ángel de Victoria's Secret".

Además, la cantante ha cargado duramente contra los agentes del ICE de Donald Trump: "Si el ICE entra aquí vamos a saltarles encima. Tengo gas pimienta para osos en el backstage, no se van a llevar a mis fans".

Por último, emulando a Bad Bunny en la Super Bowl sacó sobre el escenario todas las banderas de los países Latinoamericanos como señal de inclusión y un claro mensaje político contra las políticas antimigratorias de Donald Trump.

