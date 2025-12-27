La familia de los españoles desaparecidos en Indonesia asume que las opciones de encontrarles con vida son escasas

El contexto Buscan a un padre, Fernando Martín, y a tres de sus hijos, de entre ocho y 12 años, después de que el barco en el que viajaban naufragase. Dentro, también iban la madre de los menores y una de las hijas, quienes fueron rescatadas con vida.

La familia de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia tras el naufragio del barco en el que viajaban mantiene la esperanza, aunque reconoce que las posibilidades de encontrarlos con vida son escasas. Han hallado restos del barco en dos ubicaciones cerca de Padar. Los desaparecidos son Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y sus tres hijos. De las 11 personas a bordo, solo siete han sido rescatadas. La búsqueda está limitada por el difícil acceso y el mal tiempo. En Valencia, la noticia ha causado consternación, con muestras de apoyo del Valencia Club de Fútbol y otras entidades deportivas.

La familia de los cuatro españoles desaparecidos tras naufragar el barco en el que viajaban en Indonesia reconoce que las opciones de encontrarles con vida son escasas, aunque no pierden la esperanza: "Han encontrado lo que parece ser unos restos del barco flotando en dos ubicaciones distintas de esa zona de Padar", señala al respecto Santi Tinoco, quien colabora en la búsqueda de la familia desaparecida.

Los desaparecidos son un padre, Fernando Martín, de 44 años, entrenador del Valencia Femenino B, y sus tres hijos, de entre ocho y 12 años. A bordo del barco iban 11 personas que viajaban hacia la isla de Padar, al este de Bali, pero de ellos solo han podido rescatar a siete, entre los que se encuentran Andrea y su hija.

La embarcación volcó en cuestión de minutos, con momentos de máxima tensión tras comenzar a inundarse. Los miembros de la tripulación avisaron a los pasajeros camarote por camarote, mientras el fuerte oleaje desestabilizaba el barco, y el agua no paraba de entrar. Así, la angustia e incertidumbre se apoderó de los pasajeros, mientras intentaban permanecer sentados con los chalecos puestos.

Las autoridades de Indonesia reconocen que el operativo está muy limitado por el terreno y el mal tiempo. "Es una zona de difícil acceso, con lo cual nos dicen que no tienen tampoco la capacidad de enviar un helicóptero ahí", lamenta Santi Tinoco.

La búsqueda se reanudará este domingo a las 8:00 horas. "Probablemente, me una también yo con un grupo de buceadores y veremos a ver si pueden acotar la zona", expresa Tinoco.

El rescate, en todo caso, no va a ser fácil. Según fuentes de exteriores, puede prolongarse durante tres o cuatro días.

Consternación en Valencia

Se trata de una familia muy conocida en Valencia, donde se vive la noticia con consternación. Allí, muchas personas se han acercado este sábado al restaurante familiar no se pueden creer lo ocurrido. "Es una familia muy trabajadora y muy echada para adelante y es una pena que se descomponga tan rápido", ha expresado Juan, conocido de la familia, a lo que ha añadido: "Vamos a estar apoyándoles".

Por su parte, el Valencia Club de Fútbol ha dedicado unas palabras a su técnico y ha lamentado el suceso. Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, y la gran mayoría de clubes de Primera División y algunos de Segunda han mostrado su consternación por la desaparición de Fernando Martín y tres de sus hijos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.