Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"

El contexto: Este jubilado lleva 67 años viviendo el domicilio y ahora le piden que pague 800 euros por el alquiler. De nada ha servido que intente negociar un precio inferior. Ahora, vive entre escombros porque nadie ha hecho nada por remediarlo.

Mariano, tras más de 60 años en su hogar, vive entre escombros debido al derrumbe del techo de su cocina hace casi dos meses. Los bomberos intervinieron para evitar más desplomes, pero Mariano se ha visto obligado a improvisar con un microondas y un hornillo, ya que su cocina y lavadora no funcionan. La situación se complica por el conflicto con sus arrendadores, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, quienes intentaron subirle el alquiler a 800 euros mensuales, algo inasumible para él. Mariano sospecha que la demora en las reparaciones es una táctica para forzar su salida. La Orden no ha respondido a las preguntas de laSexta.

Mariano lleva más de 60 años viviendo en su casa de Madrid. Sin embargo, desde hace casi dos meses, su día a día transcurre entre escombros, apuntalamientos y polvo. Parte del techo de su vivienda se derrumbó, obligándole a convivir con esta situación.

"Oí un estruendo inimaginable y yo creía que se había caído algo al patio, un balcón, o una pared o algo. Y cuando me vengo de aquí a la cocina, me encuentro todo el techo de la cocina derrumbado, que tuve que llamar a la policía municipal y a los bomberos", relata Mariano ante las cámaras de laSexta Noticias.

Los bomberos tuvieron que intervenir para evitar nuevos desplomes, colocando, por ejemplo, barrotes en la cocina para "que no ocurra una desgracia", comenta el hombre. Ante la imposibilidad de usar su cocina, Mariano ha tenido que improvisar, explica con resignación, con un microondas que le han dejado, o "calentando con hornillo".

No tiene cocina operativa, ni lavadora. "Nada, no está enchufada...", añade. Los desperfectos se extienden por toda la vivienda. "El techo de años y años se ha ido resquebrajando", dice, mientras señala las grietas: "Se genera polvo y polvo. No tiene que ser saludable para nada". En su baño también hay barrotes.

Intentaron subirle el alquiler a 800 euros

Mariano exige a los propietarios del inmueble, sus arrendadores, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, que acometan las reparaciones necesarias de forma urgente. Desde la Orden le aseguran que lo harán, pero él desconfía, debido al conflicto que mantiene abierto con ellos desde hace años.

Según explica, la Orden se niega a renovarle el contrato de alquiler porque no puede asumir la subida que le exigen, que elevaría la renta hasta los 800 euros mensuales. "Mi jubilación ahora mismo son 1.030, entonces yo les negociaba 500 euros. Ellos no estaban dispuestos a eso y lo que querían era que me fuera de la casa", denuncia.

Por ese motivo, Mariano cree que la falta de rapidez en las reparaciones responde a una medida de presión para forzar su salida de la vivienda. "No creo que tengáis una necesidad de la vivienda mía. Y más siendo un vecino de 67 años aquí en la vivienda", afirma.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco no ha respondido a las preguntas planteadas por laSexta.

