Ahora

En Madrid

Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"

El contexto: Este jubilado lleva 67 años viviendo el domicilio y ahora le piden que pague 800 euros por el alquiler. De nada ha servido que intente negociar un precio inferior. Ahora, vive entre escombros porque nadie ha hecho nada por remediarlo.

Un jubilado denuncia presiones de una orden religiosa para que abandone su casa tras vivir en ella 67 años y no poder pagar la subida del alquiler

Mariano lleva más de 60 años viviendo en su casa de Madrid. Sin embargo, desde hace casi dos meses, su día a día transcurre entre escombros, apuntalamientos y polvo. Parte del techo de su vivienda se derrumbó, obligándole a convivir con esta situación.

"Oí un estruendo inimaginable y yo creía que se había caído algo al patio, un balcón, o una pared o algo. Y cuando me vengo de aquí a la cocina, me encuentro todo el techo de la cocina derrumbado, que tuve que llamar a la policía municipal y a los bomberos", relata Mariano ante las cámaras de laSexta Noticias.

Los bomberos tuvieron que intervenir para evitar nuevos desplomes, colocando, por ejemplo, barrotes en la cocina para "que no ocurra una desgracia", comenta el hombre. Ante la imposibilidad de usar su cocina, Mariano ha tenido que improvisar, explica con resignación, con un microondas que le han dejado, o "calentando con hornillo".

No tiene cocina operativa, ni lavadora. "Nada, no está enchufada...", añade. Los desperfectos se extienden por toda la vivienda. "El techo de años y años se ha ido resquebrajando", dice, mientras señala las grietas: "Se genera polvo y polvo. No tiene que ser saludable para nada". En su baño también hay barrotes.

Intentaron subirle el alquiler a 800 euros

Mariano exige a los propietarios del inmueble, sus arrendadores, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, que acometan las reparaciones necesarias de forma urgente. Desde la Orden le aseguran que lo harán, pero él desconfía, debido al conflicto que mantiene abierto con ellos desde hace años.

Según explica, la Orden se niega a renovarle el contrato de alquiler porque no puede asumir la subida que le exigen, que elevaría la renta hasta los 800 euros mensuales. "Mi jubilación ahora mismo son 1.030, entonces yo les negociaba 500 euros. Ellos no estaban dispuestos a eso y lo que querían era que me fuera de la casa", denuncia.

Por ese motivo, Mariano cree que la falta de rapidez en las reparaciones responde a una medida de presión para forzar su salida de la vivienda. "No creo que tengáis una necesidad de la vivienda mía. Y más siendo un vecino de 67 años aquí en la vivienda", afirma.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco no ha respondido a las preguntas planteadas por laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Buscan a cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras el naufragio de un barco en Indonesia
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. Acuerdo en Villamanín por el Gordo de Navidad: la comisión cede dos millones de euros y el resto saldrá del premio de los vecinos
  5. Trump califica el caso Esptein como una "caza de brujas" e ignora el informe del FBI que le implica en una violación
  6. Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C