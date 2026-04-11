Juan del Val responde a los negacionistas de Artemis II: "Son 'cuñaos' que quieren llamar la atención en la cena de Nochebuena"

El escritor también ha afirmado que dar voz a sus discursos también hace al resto responsables porque "convertimos en famosos a papanatas".

La misión Artemis II se ha completado con éxito y Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han hecho historia al recorrer la mayor distancia jamás hecha por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna.

No obstante, su retransmisión no ha hecho echarse para atrás a los negacionistas que sigue afirmado que la tierra es plana. Unas personas para las que tiene una respuesta Juan del Val.

"Esto se inventó hace muchos años y se llaman 'cuñaos' que quieren llamar la atención en la cena de Nochebuena diciendo que ellos son más listos que cualquier otro y que la ciencia. Te explica un señor que no ha empatado con nadie que la Tierra que según los ángulos es plana", ha sentenciado.

Además, ha atribuido "buena parte de responsabilidad" a las personas que dan voz a sus discursos, lo que provoca convertir "en famosos a papanatas": "Nosotros compramos esto como si hubiera un debate y no hay un debate".

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