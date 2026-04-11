Bruno Cardeñosa, crítico con los negacionistas de la misión Artemis: "Ya no les da miedo exponerse, sino que presumen de su ignorancia"

El periodista ha destacado que "Trump es una de las personas que ha defendido más los movimientos negacionistas" y ha señalado que "normalmente los terraplanistas compran el paquete junto de pensar que el cambio climático y las vacunas son falsas, que el hombre no llegó a la Luna, etc".

A pesar de la retransmisión en directo y de las fotografías enviadas por la NASA, los terraplanistas piensan que la misión Artemis es una estafa. Bruno Cardeñosa, periodista y escritor, ha señalado al respecto que se ha producido "una explosión del negacionismo".

"El hecho de querer salir y querer exponerse ya no da miedo. Ahora se pronuncian y además presumen de su ignorancia en muchas ocasiones, presumen de ser negacionistas, de decir que no se creen el cambio climático, las cremas solares o que el hombre haya llegado a la Luna. No se creen absolutamente nada", ha subrayado.

En la misma línea, Cardeñosa ha expresado que "antes era una vergüenza reconocer eso" pero "ahora se puede presumir", al tiempo que ha destacado que "el principal responsable del país más importante del mundo, Donald Trump, es una de las personas que ha defendido más los movimientos negacionistas". "Durante estos diez días de la misión Artemis, ha tenido un papel pero ha estado en segundo plano, oculto. No fue al lanzamiento ni ha ido a recibir a los astronautas esta madrugada", ha apuntado.

De esta forma, el periodista ha aseverado que los negacionistas "normalmente compran todo el paquete junto de que creen que no llegó el hombre a la Luna, que la Tierra es plana y cree que el cambio climático y las vacunas son falsas".

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