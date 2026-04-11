Juan del Val asegura que "no todo el mundo" ovacionó a Juan Carlos I en la Maestranza: "Yo no aplaudí y estaba en la plaza"

El escritor ha explicado que el viaje que realizó el rey emérito a Sevilla para ver los toros no era oficial y, de hecho, no ocupó el sitio reservado a la familia real en la Real Maestranza.

Juan Carlos I pasó el Domingo de Resurrección disfrutando en Sevilla de la tradicional corrida en la Real Maestranza de Caballería de la capital andaluza, lugar donde fue ovacionado por el público.

Allí estuvo acompañado por la infanta Elena, con quien Juan del Val habló como ha desvelado en La Roca: "Yo hablé con Elena. Se iba y le dije '¿no te quedas a comer?' y me dijo 'voy a comer con el rey'. Lo digo porque me llamó la atención porque no dijo 'me voy a comer con mi padre', dijo con el rey".

"Luego fue la corrida de toros. Cuando él apareció en la plaza, mucha gente, no todo el mundo, le aplaudió. Yo, por ejemplo, no aplaudí y también estaba en la plaza", ha detallado el escritor sobre las noticias que decían que la ovación de la plaza fue total.

Ahora bien, ha matizado que aunque no fuera unánime, sí podría haber sido mayoritario.

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