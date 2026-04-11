José Apezarena critica el discurso de Juan Carlos I tras ser galardonado en Francia: "Me ha parecido muy desacertado; ha leído fatal porque no quiere ponerse gafas"

El experto en Casa Real ha expresado que cree que "se está empezando a olvidar el último episodio de Don Juan Carlos" y que "le están empezando a perdonar en España".

José Apezarena, experto en Casa Real y editor de 'El Confidencial Digital', ha opinado en La Roca sobre el discurso que ha pronunciado el rey emérito tras ser galardonado en Francia, aunque antes ha expresado que le "encanta que elogien a un español en Francia", ya que, ha dicho, "Francia es un país que nunca nos ha tratado muy bien". "Por tanto, cualquier español que tenga un homenaje en Francia bienvenido sea", ha defendido.

Además, el experto ha querido señalar "en segundo lugar que Francia mira España en este caso" y que "Don Juan Carlos ha tenido un éxito personal en este acontecimiento porque vuelve a estar en primera línea y le han homenajeado nada menos que en la Asamblea francesa, en el Palacio Borbón".

Sin embargo, Apezarena ha manifestado que le ha "parecido muy desacertado su discurso". "Me parece bien leerlo en francés, pero lo ha leído sin gafas. Don Juan Carlos necesita gafas para leer, pero es una persona que no le gusta que le vean con gafas y casi nunca las usa, así que ha leído fatal a pesar de tener un papel con letras grandes, dudando y equivocándose. Por favor, póngase las gafas y léalo bien", ha declarado.

Por otro lado, el experto en Casa Real ha expuesto que considera que "se está empezando a olvidar el último episodio" del rey emérito en España y le están "empezando a perdonar". "Conforme pasa el tiempo, esos sucesos de los dineros y de las señoras empezarán (a olvidarse) y empezará a aparecer el éxito de haber traído a España la democracia, que es un éxito bastante presentable", ha concluido.

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