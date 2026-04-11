La actriz Nerea Barros, sobre el esperado estreno de 'La Nena' en Atresplayer: "Por fin se desvela todo y como espectador no te suelta"

La protagonista de la tercera entrega de la exitosa saga de 'La Novia Gitana' ha destacado en La Roca que esta es "la temporada con más acción y más tremenda". "Estoy segura de que los que ya son fans van a alucinar y los que no, que se pongan las pilas", ha expresado.

Nerea Barros, protagonista de 'La Nena', ha contado en La Roca cómo es la tercera entrega de la exitosa saga de 'La Novia Gitana'. "Es la temporada más fuerte, con más acción, más tremenda y tenemos muchísimas ganas de que la reciba el público", ha expresado la actriz, quien ha destacado "el arco dramático al que llegan todos los personajes".

En la misma línea, Barros ha señalado que "es la entrega donde se ha apostado más". "Además, todos los actores, equipo y dirección llevan tres temporadas trabajando a un gran nivel. Es un privilegio que nos hayan dejado trabajar con esta libertad", ha manifestado la actriz, al tiempo que ha subrayado que se llega a "esta temporada con un nivel de trabajo donde la rueda está con mucha gasolina".

Así, la protagonista de 'La Nena' ha adelantado que esta "es la temporada donde se desvela por fin todo, todo se pone encima de la mesa y como espectador no te suelta". "A nivel cinematográfico, las localizaciones son espectaculares", ha aseverado, tras lo que se ha mostrado segura de que "los que ya son fans van a alucinar", y a los que no lo son todavía, les ha pedido que se "pongan las pilas" y vean las dos temporadas anteriores.

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