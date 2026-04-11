Daniel Bashandeh advierte sobre las negociaciones entre EEUU e Irán: "El acuerdo de Obama tardaron dos años en firmarlo y solo se trató el tema nuclear"

El analista político ha señalado que, aunque se haya conseguido un alto el fuego, llegar a un acuerdo en las negociaciones es "mucho más complicado", todavía más teniendo en cuenta todos los temas que se quieren incluir en el pacto.

Estados Unidos e Irán han iniciado este sábado en Pakistán las negociaciones para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades entre ambos países, además de con un Israel que no estará presente en la mesa.

De hecho, Daniel Bashandeh, analista político especializado en Irán, ha explicado que precisamente son los israelíes los que no quieren una interlocución EEUU-Irán: "Lo que busca Netanyahu es prolongar el conflicto porque de ahí va mucha de su supervivencia política. Por eso tiene un frente abierto en Líbano, en Gaza e Irán era la gran pieza que le faltaba por hacer caer".

Respecto a las negociaciones en sí, Bashandeh ha recalcado que ahora se ha entrado en un momento crítico porque "se puede conseguir un alto el fuego, pero llegar a un acuerdo es mucho más complicado": "No olvidemos que el último acuerdo de Barack Obama, firmado en 2015, tardaron dos años en firmarlo y se trató un solo tema en concreto que fue el tema nuclear. Ahora parece que se quieren meter muchos temas dentro de un acuerdo de paz y estamos en un momento de guerra".

Además, ha recordado que la República Islámica tiene mucha presión ahora mismo: "En un momento de guerra se cohesiona, pero cuando llegan las negociaciones pueden haber indicios de división interna. El equilibrio de poder dentro de Irán no está consolidado".

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