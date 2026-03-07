Juan del Val reconoce haber cometido un error en su novela: "Pedí perdón... no me mandéis más mensajes"

En una escena de 'Vera, una historia de amor' el escritor describe cómo es una noche del famoso 'pescaíto', día en que se encienden todas las luces de la Feria de Sevilla: "Por un error lamentable yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro, pero nunca de flamencas", ha explicado en La Roca.

El escritor Juan del Val ha revelado en La Roca que cometió un error en la novela 'Vera, una historia de amor', con la que ganó el 74º Premio Planeta, dotado con un millón de euros. Es por ello que ha pedido perdón, asegura, en varias ocasiones y reitera que no se le envíen más mensajes sobre el asunto.

Los colaboradores hablaban de trajes de flamenca cuando del Val ha confesado a qué le recuerdan este tipo de vestidos. En una escena de su novela, el escritor describe cómo es una noche del famoso 'pescaíto', día en que se encienden todas las luces de la Feria de Sevilla.

"Por un error lamentable por mi parte yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esto es un error porque esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro y nunca de flamencas", explica.

Del Val asegura que sabía el error que había cometido, pero que desde entonces recibe "unos 20 mensajes al día": "Me dicen 'me está encantando tu novela pero la noche del pescaíto la gente no va vestida de flamenca".

"Presenté la novela en Sevilla y ante un teatro de 300 personas, pedí perdón poniéndome de rodillas diciendo 'ya lo sé, fue un error", añade. Es por ello que ha vuelto a enviar un mensaje en directo en La Roca a todos los lectores.

"Sé perfectamente que en la noche del 'pescaíto' las mujeres no van vestidas de flamencas. Fue un error, lo cometí, pedí perdón y ahí está el error para toda mi vida. Por favor, no me enviéis más mensajes diciéndomelo porque yo ya lo sé", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.