Tajante en La Roca
Del Val, tras conocer que Cristiano Ronaldo habría vuelto de Arabía Saudí: "No me interesa nada de lo que suceda en ese sitio; detesto esos países"
El escritor ha expresado en La Roca que está "un poco desorientado de la Liga de esos países" porque no le "interesan nada en absoluto".
Cristina Plaza ha contado que Cristiano Ronaldo y Georgina llevaban en Arabia Saudí desde finales de 2022, cuando él fichó por el equipo de fútbol de Al-Nasr. Sin embargo, ha habido muchas informaciones estos días de si se habían quedado allí o si habían venido, pero ya en la web de 'Hola' han confirmado que Georgina está en Madrid, por lo que la pareja habría vuelto a España a raíz del conflicto en Irán.
"Estoy un poco desorientado de la Liga, porque estos países a mí no me interesan nada en absoluto. No me interesa nada de lo que suceda en ese sitio, pero no quiero seguir por este ritmo porque estamos en este momento, pero es que los detesto", ha expresado Juan del Val tras conocer la información.
